La Chaise-Dieu

Don du Sang

Salle polyvalente La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 15:30:00

fin : 2026-04-14 18:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Prenez rendez-vous sur internet au préalable mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr pour planifier votre don du sang. Se munir d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun mardi 14 avril entre 15h30 et 18h30.

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Salle polyvalente La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Make an appointment online in advance: mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr to schedule your blood donation. Please bring your ID and do not fast on Tuesday April 14 between 3:30 and 6:30 pm.

L’événement Don du Sang La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay