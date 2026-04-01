Don du Sang La Chaise-Dieu
Don du Sang La Chaise-Dieu mardi 14 avril 2026.
La Chaise-Dieu
Don du Sang
Salle polyvalente La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 15:30:00
fin : 2026-04-14 18:30:00
Date(s) :
2026-04-14
Prenez rendez-vous sur internet au préalable mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr pour planifier votre don du sang. Se munir d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun mardi 14 avril entre 15h30 et 18h30.
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Salle polyvalente La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Make an appointment online in advance: mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr to schedule your blood donation. Please bring your ID and do not fast on Tuesday April 14 between 3:30 and 6:30 pm.
L’événement Don du Sang La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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