Don du sang Salle Jacques Brel Lalinde

Salle Jacques Brel Avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne

2025-12-11

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Le don de sang est un geste généreux qui relie entre eux une multitude d’acteurs donneurs de sang, associations, bénévoles engagés pour le don, patients et leurs proches, soignants, établissements de santé, élus, pouvoirs publics, collaborateurs de l’EFS, etc.

Conditions Avoir entre 18 et 70 ans révolus, peser + de 50 kg. Se munir d’une pièce d’identité. .

Salle Jacques Brel Avenue du Général Leclerc Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

