Don du sang Salle Municipale Lamballe-Armor
Don du sang Salle Municipale Lamballe-Armor lundi 19 janvier 2026.
Don du sang
Salle Municipale 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-19 14:30:00
fin : 2026-01-20 19:00:00
2026-01-19
Don du sang à la Salle Municipale. Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter.
Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation.
Prenez RDV (même à la dernière minute). .
Salle Municipale 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne
