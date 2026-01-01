Don du sang Salle Municipale Lamballe-Armor

Don du sang

Salle Municipale 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-19 14:30:00

fin : 2026-01-20 19:00:00

2026-01-19

Don du sang à la Salle Municipale. Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter.

Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation.

Prenez RDV (même à la dernière minute). .

Salle Municipale 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

