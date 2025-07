Don du sang Centre Culturel Langeac

Don du sang Centre Culturel Langeac mardi 29 juillet 2025.

Don du sang

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Début : Mardi 2025-07-29

fin : 2025-07-29

2025-07-29

Don du sang au Centre Culturel de langeac. Se munir d’une pièce d’identité et venir à jeun.

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 24 21

English :

Blood donation at the Centre Culturel de langeac. Please bring proof of identity and do not eat or drink.

German :

Blutspende im Centre Culturel de langeac. Bitte bringen Sie einen Ausweis mit und kommen Sie nüchtern.

Italiano :

Donazione di sangue presso il Centre Culturel de langeac. Si prega di portare un documento d’identità e di non mangiare o bere.

Espanol :

Donación de sangre en el Centre Culturel de langeac. Se ruega llevar un documento de identidad y no comer ni beber.

L’événement Don du sang Langeac a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme des Gorges du Haut-Allier