Don du sang Salle de la Grenette Lapalisse

Don du sang Salle de la Grenette Lapalisse vendredi 24 janvier 2025.

Don du sang

Salle de la Grenette 1 avenue Pasteur Lapalisse Allier

Début : Jeudi 2025-01-24 15:30:00

fin : 2025-10-02 19:00:00

2025-01-24 2025-03-24 2025-06-04 2025-08-01 2025-10-02 2025-12-11

Organisé par les Bénévoles du Don du sang.

Salle de la Grenette 1 avenue Pasteur Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 69 18 14

English : Blood donation

By Blood donation Volunteers.

German :

Organisiert von den Freiwilligen des Blutspendedienstes.

Italiano :

Organizzato dai Volontari della donazione di sangue.

Espanol :

Organizado por los Voluntarios de Donación de Sangre.

