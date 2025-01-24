Don du sang Salle de la Grenette Lapalisse
Don du sang Salle de la Grenette Lapalisse vendredi 24 janvier 2025.
Don du sang
Salle de la Grenette 1 avenue Pasteur Lapalisse Allier
Début : Jeudi 2025-01-24 15:30:00
fin : 2025-10-02 19:00:00
Date(s) :
2025-01-24 2025-03-24 2025-06-04 2025-08-01 2025-10-02 2025-12-11
Organisé par les Bénévoles du Don du sang.
Salle de la Grenette 1 avenue Pasteur Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 69 18 14
English : Blood donation
By Blood donation Volunteers.
German :
Organisiert von den Freiwilligen des Blutspendedienstes.
Italiano :
Organizzato dai Volontari della donazione di sangue.
Espanol :
Organizado por los Voluntarios de Donación de Sangre.
L’événement Don du sang Lapalisse a été mis à jour le 2025-03-23 par Office de tourisme du pays de Lapalisse