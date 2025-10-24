DON DU SANG LE 24 OCTOBRE 2025 SALLE JULES FERRY Dangé-Saint-Romain
DON DU SANG LE 24 OCTOBRE 2025
SALLE JULES FERRY Rue Jules Ferry – Dangé-Saint-Romain Vienne
L’Amicale des donneurs de sang
organise le
_**Don du sang**_
_**Vendredi 24 Octobre**_
_**de 15h à 19h**_
_**à la salle Jules Ferry**_
_En octobre, nous nous associons à la campagne Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage et à la lutte contre le cancer du sein._
_Le don de sang joue un rôle essentiel dans la prise en charge des malades du cancer :_
_· Plus d’un tiers des transfusions sont destinées à des personnes atteintes de cancer._
_· Les traitements, notamment la chimiothérapie, peuvent nécessiter des transfusions régulières._
_C’est pourquoi chaque don compte plus que jamais ._ .
