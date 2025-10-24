DON DU SANG LE 24 OCTOBRE 2025 SALLE JULES FERRY Dangé-Saint-Romain

DON DU SANG LE 24 OCTOBRE 2025 SALLE JULES FERRY Dangé-Saint-Romain vendredi 24 octobre 2025.

DON DU SANG LE 24 OCTOBRE 2025

SALLE JULES FERRY Rue Jules Ferry – Dangé-Saint-Romain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

L’Amicale des donneurs de sang

organise le

_**Don du sang**_

_**Vendredi 24 Octobre**_

_**de 15h à 19h**_

_**à la salle Jules Ferry**_

_En octobre, nous nous associons à la campagne Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage et à la lutte contre le cancer du sein._

_Le don de sang joue un rôle essentiel dans la prise en charge des malades du cancer :_

_· Plus d’un tiers des transfusions sont destinées à des personnes atteintes de cancer._

_· Les traitements, notamment la chimiothérapie, peuvent nécessiter des transfusions régulières._

_C’est pourquoi chaque don compte plus que jamais ._ .

SALLE JULES FERRY Rue Jules Ferry – Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : DON DU SANG LE 24 OCTOBRE 2025

German : DON DU SANG LE 24 OCTOBRE 2025

Italiano :

Espanol : DON DU SANG LE 24 OCTOBRE 2025

L’événement DON DU SANG LE 24 OCTOBRE 2025 Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2025-10-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne