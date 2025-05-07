Don du sang Salle des Bains Douches Le Château-d’Oléron

Don du sang Salle des Bains Douches Le Château-d’Oléron mercredi 7 mai 2025.

Don du sang

Salle des Bains Douches Boulevard des écoles Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-05-07 08:30:00

fin : 2025-10-22 12:30:00

Date(s) :

2025-05-07 2025-07-25 2025-08-08 2025-10-22

Donnez votre sang ; sauvez des vies !

Les consignes être bien hydraté ; ne pas être à jeun ; être âgé de 18 ans ; se munir d’une pièce d’identité.

Prenez rendez-vous sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Une collation est offerte après le don.

English :

Give blood; save lives!

Instructions: be well hydrated; do not fast; be 18 years of age; carry identification.

Make an appointment on https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

A snack is offered after the donation.

German :

Spenden Sie Ihr Blut; retten Sie Leben!

Die Richtlinien: gut hydriert sein; nicht nüchtern bleiben; 18 Jahre alt sein; einen Ausweis mitbringen.

Vereinbaren Sie einen Termin unter https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Nach der Spende wird ein Imbiss angeboten.

Italiano :

Donare il sangue; salvare vite umane!

Le regole: essere ben idratati; non essere a digiuno; avere 18 anni; portare un documento d’identità.

Fissare un appuntamento su https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Dopo la donazione viene offerto uno spuntino.

Espanol :

Dona sangre; ¡salva vidas!

Las reglas: estar bien hidratado; no estar en ayunas; tener 18 años; traer un documento de identidad.

Pide cita en https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Se ofrece un tentempié después de la donación.

