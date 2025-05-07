Don du sang Salle des Bains Douches Le Château-d’Oléron
Don du sang Salle des Bains Douches Le Château-d’Oléron mercredi 7 mai 2025.
Don du sang
Salle des Bains Douches Boulevard des écoles Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-05-07 08:30:00
fin : 2025-10-22 12:30:00
Date(s) :
2025-05-07 2025-07-25 2025-08-08 2025-10-22
Donnez votre sang ; sauvez des vies !
Les consignes être bien hydraté ; ne pas être à jeun ; être âgé de 18 ans ; se munir d’une pièce d’identité.
Prenez rendez-vous sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Une collation est offerte après le don.
.
Salle des Bains Douches Boulevard des écoles Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Give blood; save lives!
Instructions: be well hydrated; do not fast; be 18 years of age; carry identification.
Make an appointment on https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
A snack is offered after the donation.
German :
Spenden Sie Ihr Blut; retten Sie Leben!
Die Richtlinien: gut hydriert sein; nicht nüchtern bleiben; 18 Jahre alt sein; einen Ausweis mitbringen.
Vereinbaren Sie einen Termin unter https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Nach der Spende wird ein Imbiss angeboten.
Italiano :
Donare il sangue; salvare vite umane!
Le regole: essere ben idratati; non essere a digiuno; avere 18 anni; portare un documento d’identità.
Fissare un appuntamento su https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Dopo la donazione viene offerto uno spuntino.
Espanol :
Dona sangre; ¡salva vidas!
Las reglas: estar bien hidratado; no estar en ayunas; tener 18 años; traer un documento de identidad.
Pide cita en https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Se ofrece un tentempié después de la donación.
L’événement Don du sang Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2025-03-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes