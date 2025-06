Don du Sang Lesparre Salle des fêtes de Saint-Trélody Lesparre-Médoc 3 juillet 2025 15:00

Gironde

Don du Sang Lesparre Salle des fêtes de Saint-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 15:00:00

fin : 2025-07-03 18:45:00

Date(s) :

2025-07-03

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le don de sang est un acte solidaire, anonyme et sécurisé. Vous êtes prêt ? Donnez !

Il n’existe à ce jour aucun produit capable de se substituer au sang humain.

Les conditions pour donner son sang

. Etre en bonne santé et peser au minimum 50 kg.

. Etre âgé(e) de plus de 18 ans et de moins de 70 ans.

. Etre muni d’une pièce d’identité avec photo (pour un premier don).

Sur RV. .

Salle des fêtes de Saint-Trélody Rue Jean Fourment

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Don du Sang Lesparre

German : Don du Sang Lesparre

Italiano :

Espanol : Don du Sang Lesparre

L’événement Don du Sang Lesparre Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Médoc-Vignoble