DON DU SANG Lunel

L’EFS organise une nouvelle collecte de sang à Lunel. Donner son sang, donner ses plaquettes, c’est un geste généreux et bénévole qui contribue à permettre à l’EFS de faire face aux nombreuses demandes des hôpitaux et cliniques de la région.

Don de sang

Et si en 2025, LA bonne résolution était de donner son sang ?

Le don de sang est un geste simple et généreux que seulement 4% de la population effectue chaque année.

La mobilisation de chacun est essentielle pour répondre aux 1 250 dons de sang nécessaires, chaque semaine, dans le Gard et l’Hérault. Nous sommes tous concernés !

Lunel Salle Folquet Jeudi 23 octobre 2025

⌚ De 14h30 à 19h00

Rdv sur le site dondesang.efs.sante.fr

Pour donner votre sang, munissez-vous d’une pièce d’identité avec photo. Avoir entre 18 à 70 ans, peser 50 kilos et se sentir en bonne santé. .

Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00

English :

EFS organizes a new blood drive in Lunel. Giving blood and platelets is a generous and voluntary gesture that helps the EFS to meet the numerous demands of the region?s hospitals and clinics.

German :

Die EFS organisiert eine neue Blutspendeaktion in Lunel. Blut und Blutplättchen zu spenden ist eine großzügige und freiwillige Geste, die dazu beiträgt, dass die EFS den zahlreichen Anforderungen der Krankenhäuser und Kliniken in der Region gerecht werden kann.

Italiano :

L’EFS sta organizzando un’altra raccolta di sangue a Lunel. La donazione di sangue e piastrine è un gesto generoso e volontario che aiuta l’EFS a far fronte alle numerose richieste degli ospedali e delle cliniche della regione.

Espanol :

La EFS organiza una nueva campaña de donación de sangre en Lunel. Donar sangre y plaquetas es un gesto generoso y voluntario que ayuda a la EFS a hacer frente a las numerosas demandas que le plantean los hospitales y clínicas de la región.

