Don du sang Salle des fêtes Luzy

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre

Organisé par l’Amicale des Donneurs de sang

Une bonne et généreuse action qui ne vous prendra que quelques instants dans votre journée mais pourra sauver des vies…

Plus d’informations sur www.dondesang.efs.sante.fr ou au 03 86 61 82 00 .

