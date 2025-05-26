Don du sang Salle des fêtes Luzy
Don du sang Salle des fêtes Luzy lundi 29 décembre 2025.
Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre
Début : 2025-12-29 09:30:00
fin : 2025-12-29 12:30:00
2025-12-29
Organisé par l’Amicale des Donneurs de sang
Une bonne et généreuse action qui ne vous prendra que quelques instants dans votre journée mais pourra sauver des vies…
Plus d’informations sur www.dondesang.efs.sante.fr ou au 03 86 61 82 00 .
Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 82 00 bfct.relation.donneurs@efs.sante.fr
