Informations pratiques

Béziers

DON DU SANG – MAM

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Donner son sang, c’est un geste simple et solidaire qui peut changer des vies. L’EFS vous donne rendez-vous à la MAM !

L’EFS (Établissement français du sang) s’installe à la MAM pour une collecte de sang. Libre, ponctuel et sans engagement, le don de sang est un geste solidaire qui contribue chaque année à changer la vie d’un million de personnes en France. Pour donner, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg, se sentir en bonne santé et présenter une pièce d’identité. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : DON DU SANG – MAM

Donating blood is a simple act of solidarity that can change lives. The EFS looks forward to seeing you at the MAM!

L’événement DON DU SANG – MAM Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34