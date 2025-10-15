Don du sang Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Don du sang Marennes Marennes-Hiers-Brouage mercredi 15 octobre 2025.

Don du sang

Marennes 1 rue Jean Moulin Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 08:00:00

fin : 2025-10-15 13:00:00

Date(s) :

2025-10-15

Don du sang à Marennes.

.

Marennes 1 rue Jean Moulin Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 53 44

English : Blood donation

Blood donation in Marennes.

German : Blut spenden

Blutspende in Marennes.

Italiano :

Donazione di sangue a Marennes.

Espanol : Donación de sangre

Donación de sangre en Marennes.

L’événement Don du sang Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes