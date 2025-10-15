Don du sang Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Don du sang Marennes Marennes-Hiers-Brouage mercredi 15 octobre 2025.
Don du sang
Marennes 1 rue Jean Moulin Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Début : 2025-10-15 08:00:00
fin : 2025-10-15 13:00:00
2025-10-15
Don du sang à Marennes.
Marennes 1 rue Jean Moulin Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 53 44
English : Blood donation
Blood donation in Marennes.
German : Blut spenden
Blutspende in Marennes.
Italiano :
Donazione di sangue a Marennes.
Espanol : Donación de sangre
Donación de sangre en Marennes.
L’événement Don du sang Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes