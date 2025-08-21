Don du sang Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Don du sang Espace culturel Saint-Exupéry Marignane jeudi 21 août 2025.

Jeudi 21 août 2025 de 15h à 19h30.

Possibilité de prendre rendez-vous sur mon-rdv-don de sang.efs.sante.fr. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Vous voulez faire un geste solidaire ? Vous pouvez en donnant votre sang à l’Espace Culturel Saint-Exupéry.

N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité.

Les réserves sont faibles ! 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France.

Mobilisez-vous et partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! .

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 88 51 51 jjtrogno@gmail.com

English :

You want to make a gesture of solidarity? You can by giving your blood at the Espace Culturel Saint-Exupéry

Don’t forget to bring an ID card.

German :

Möchten Sie eine solidarische Geste machen? Sie können dies tun, indem Sie im Espace Culturel Saint-Exupéry Blut spenden

Vergessen Sie nicht, Ihren Personalausweis mitzubringen.

Italiano :

Volete fare un gesto di solidarietà? È possibile donare il sangue presso l’Espace Culturel Saint-Exupéry

Non dimenticate di portare con voi la carta d’identità.

Espanol :

¿Quiere hacer un gesto de solidaridad? Puede hacerlo donando sangre en el Espace Culturel Saint-Exupéry

No olvide llevar su documento de identidad.

