Don du sang Espace culturel Saint-Exupéry Marignane
Don du sang Espace culturel Saint-Exupéry Marignane jeudi 18 septembre 2025.
Don du sang
Jeudi 18 septembre 2025 de 15h à 19h30.
Possibilité de prendre rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 15:00:00
fin : 2025-09-18 19:30:00
Date(s) :
2025-09-18
Vous voulez faire un geste solidaire ? Vous pouvez en donnant votre sang à l’Espace Culturel Saint-Exupéry.
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité.
Les réserves sont faibles ! 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France.
Mobilisez-vous et partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! .
Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 88 51 51 jjtrogno@gmail.com
English :
You want to make a gesture of solidarity? You can by giving your blood at the Espace Culturel Saint-Exupéry
Don’t forget to bring an ID card.
German :
Möchten Sie eine solidarische Geste machen? Sie können dies tun, indem Sie im Espace Culturel Saint-Exupéry Blut spenden
Vergessen Sie nicht, Ihren Personalausweis mitzubringen.
Italiano :
Volete fare un gesto di solidarietà? È possibile donare il sangue presso l’Espace Culturel Saint-Exupéry
Non dimenticate di portare con voi la carta d’identità.
Espanol :
¿Quiere hacer un gesto de solidaridad? Puede hacerlo donando sangre en el Espace Culturel Saint-Exupéry
No olvide llevar su documento de identidad.
L’événement Don du sang Marignane a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme de Marignane