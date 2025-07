Don du sang Salle des sports S.Dosbaa Messanges

Salle des sports S.Dosbaa Route des Lacs Messanges Landes

Début : 2025-07-21

fin : 2025-07-21

2025-07-21

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner 1 million de patients chaque année. Les produits sanguins ont une durée de vie courte 42 jours pour les globules rouges, 7 jours pour les plaquettes.

Pour que les réserves soient reconstituées régulièrement, il est donc essentiel que les donneurs se mobilisent chaque jour.

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

Prendrez rendez-vous en ligne ! .

English : Don du sang

Giving blood is a simple gesture of solidarity that helps treat 1 million patients each year.

Share your power, give your blood!

German : Don du sang

Blut spenden ist eine einfache und solidarische Geste, mit der jedes Jahr 1 Million Patienten behandelt werden können.

Teilen Sie Ihre Kraft, spenden Sie Ihr Blut!

Italiano :

Donare sangue è un semplice gesto di solidarietà che aiuta a curare 1 milione di pazienti ogni anno.

Condividi il tuo potere, dona il tuo sangue!

Espanol : Don du sang

Donar sangre es un simple gesto de solidaridad que ayuda a tratar a un millón de pacientes cada año.

¡Comparte tu poder, da tu sangre!

