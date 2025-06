Don du sang Millau 7 juillet 2025 07:00

Aveyron

Salle de la menuiserie Millau Aveyron

Début : 2025-07-07

fin : 2025-07-10

2025-07-07

DON DE SANG A MILLAU



Lundi 7 et mercredi 9 juillet / 14h 18h30

Mardi 8 et jeudi 10 juillet / 9h 18h30

Salle de le Menuiserie



Privilégiez la prise de rendez-vous : https://efs.link/dK2oR



1 don de sang, c’est 3 vies sauvées car les équipes de l’EFS récupère les globules rouges, le plasma et les plaquettes, qui permettront de soigner 3 personnes différentes !

Vous aussi venez sauver des vies à MILLAU ! .

Salle de la menuiserie

Millau 12100 Aveyron Occitanie

