Don du sang Salle des fêtes Mios

Don du sang Salle des fêtes Mios lundi 8 septembre 2025.

Don du sang

Salle des fêtes Allée de Vallon de San Vicente Mios Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-08

fin : 2025-09-08

Date(s) :

2025-09-08

Collecte de sang avec l’Etablissement Français du Sang

Pour prendre RDV https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/138846/sang .

Salle des fêtes Allée de Vallon de San Vicente Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Don du sang

German : Don du sang

Italiano :

Espanol : Don du sang

L’événement Don du sang Mios a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Coeur Bassin