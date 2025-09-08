Don du sang Salle des fêtes Mios
Don du sang Salle des fêtes Mios lundi 8 septembre 2025.
Don du sang
Salle des fêtes Allée de Vallon de San Vicente Mios Gironde
Collecte de sang avec l’Etablissement Français du Sang
Pour prendre RDV https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/138846/sang .
Salle des fêtes Allée de Vallon de San Vicente Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
