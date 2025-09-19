Don du sang Salle des fêtes de montendre Montendre

Don du sang Salle des fêtes de montendre Montendre vendredi 19 septembre 2025.

Don du sang

Salle des fêtes de montendre Rue de saint-pierre Montendre Charente-Maritime

Début : 2025-09-19 08:00:00

fin : 2025-09-19 13:00:00

2025-09-19

Les collectes de sang se déroulent sur RDV. Cela permet de réduire le temps d’attente et de mieux gérer la prise en charge de chaque donneur.

Pour prendre rendez-vous cliquez sur lien https://dondesang.efs.sante.fr

English :

Short description

Blood drives are by appointment only. This reduces waiting times and allows us to better manage the care of each donor.

To make an appointment, click on the following link: https://dondesang.efs.sante.fr

German :

Kurze Beschreibung

Blutspendetermine werden nur nach vorheriger Anmeldung durchgeführt. Dadurch werden die Wartezeiten verkürzt und die Betreuung jedes einzelnen Spenders kann besser organisiert werden.

Um einen Termin zu vereinbaren, klicken Sie auf den Link: https://dondesang.efs.sante.fr

Italiano :

Breve descrizione

Le autoemoteche si svolgono su appuntamento. Questo riduce i tempi di attesa e ci permette di gestire meglio la cura di ogni donatore.

Per fissare un appuntamento, cliccare sul link: https://dondesang.efs.sante.fr

Espanol :

Breve descripción

Las donaciones de sangre se realizan con cita previa. Esto reduce los tiempos de espera y nos permite gestionar mejor la atención a cada donante.

Para concertar una cita, haga clic en el enlace: https://dondesang.efs.sante.fr

