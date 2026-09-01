Informations pratiques

Montfort-sur-Meu

Don du sang

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 14:30:00

fin : 2026-09-14 19:30:00

Date(s) :

2026-09-14

Le lundi 14 septembre, retrouvons-nous à l’Espace Culturel Le Confluent de Montfort-sur-Meu pour une collecte de sang organisée par l’Établissement Français du Sang (EFS) en partenariat avec l’association des donneurs de sang bénévoles du Pays de Montfort.

De 14h30 à 19h, prenez un moment pour faire un geste solidaire qui peut sauver des vies

Réservez dès maintenant votre rendez-vous sur https://efs.link/GQR6o .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 22 53 97

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English :

L’événement Don du sang Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté