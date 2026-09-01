Don du sang Montfort-sur-Meu
lundi 14 septembre 2026 · Montfort-sur-Meu
Informations pratiques
Montfort-sur-Meu
Don du sang
Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 14:30:00
fin : 2026-09-14 19:30:00
Date(s) :
2026-09-14
Le lundi 14 septembre, retrouvons-nous à l’Espace Culturel Le Confluent de Montfort-sur-Meu pour une collecte de sang organisée par l’Établissement Français du Sang (EFS) en partenariat avec l’association des donneurs de sang bénévoles du Pays de Montfort.
De 14h30 à 19h, prenez un moment pour faire un geste solidaire qui peut sauver des vies
Réservez dès maintenant votre rendez-vous sur https://efs.link/GQR6o .
Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 22 53 97
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English :
L’événement Don du sang Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté
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