Don du sang salle des fêtes Montregard

Don du sang

salle des fêtes le bourg Montregard Haute-Loire

Début : 2026-03-27 16:00:00

fin : 2026-03-27 19:00:00

2026-03-27

Venez participer au don du sang! Un acte généreux qui sauve des vies. RDV à la salle des fêtes

salle des fêtes le bourg Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Come and take part in blood donation! A generous act that saves lives. Meet at the salle des fêtes

