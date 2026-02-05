Don du sang salle des fêtes Montregard
Don du sang salle des fêtes Montregard vendredi 27 mars 2026.
Don du sang
salle des fêtes le bourg Montregard Haute-Loire
Début : 2026-03-27 16:00:00
fin : 2026-03-27 19:00:00
2026-03-27
Venez participer au don du sang! Un acte généreux qui sauve des vies. RDV à la salle des fêtes
salle des fêtes le bourg Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Come and take part in blood donation! A generous act that saves lives. Meet at the salle des fêtes
