DON DU SANG SALLE DES FETES Montréjeau

DON DU SANG

SALLE DES FETES 114 Avenue de la Bigorre Montréjeau Haute-Garonne

Début : 2026-02-25 12:30:00

fin : 2026-02-25 18:15:00

2026-02-25

Rejoignez et devenez donneur de sang

Vous avez entre 18 et 70 ans , vous pesez au moins 50kg rejoignez EFS et devenez donneur de sang. pour prendre rendez-vous appuyer https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/105630/sang .

SALLE DES FETES 114 Avenue de la Bigorre Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie

English :

Join us and become a blood donor

