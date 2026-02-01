DON DU SANG SALLE DES FETES Montréjeau
DON DU SANG SALLE DES FETES Montréjeau mercredi 25 février 2026.
DON DU SANG
SALLE DES FETES 114 Avenue de la Bigorre Montréjeau Haute-Garonne
Début : 2026-02-25 12:30:00
fin : 2026-02-25 18:15:00
2026-02-25
Rejoignez et devenez donneur de sang
Vous avez entre 18 et 70 ans , vous pesez au moins 50kg rejoignez EFS et devenez donneur de sang. pour prendre rendez-vous appuyer https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/105630/sang .
English :
Join us and become a blood donor
