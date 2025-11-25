Don du sang Naucelle
Don du sang Naucelle mardi 25 novembre 2025.
Don du sang
16 Rue de la Capelotte Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-11-25
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Donnez votre sang en Ségala.
Privilégiez la prise de rendez-vous !
1 don de sang, c’est 3 vies sauvées car les équipes de l’EFS récupère les globules rouges, le plasma et les plaquettes, qui permettront de soigner 3 personnes différentes !
Vous aussi venez sauver des vies à Naucelle ! .
16 Rue de la Capelotte Naucelle 12800 Aveyron Occitanie
English :
Give your blood in Ségala.
German :
Blutspenden in Ségala.
Italiano :
Donare il sangue a Ségala.
Espanol :
Donar sangre en Ségala.
L’événement Don du sang Naucelle a été mis à jour le 2025-10-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)