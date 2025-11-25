Don du sang Naucelle

Don du sang

16 Rue de la Capelotte Naucelle Aveyron

Début : Mardi 2025-11-25

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Donnez votre sang en Ségala.

Privilégiez la prise de rendez-vous !

1 don de sang, c’est 3 vies sauvées car les équipes de l’EFS récupère les globules rouges, le plasma et les plaquettes, qui permettront de soigner 3 personnes différentes !

Vous aussi venez sauver des vies à Naucelle ! .

English :

Give your blood in Ségala.

German :

Blutspenden in Ségala.

Italiano :

Donare il sangue a Ségala.

Espanol :

Donar sangre en Ségala.

