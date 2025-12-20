Don du Sang Salle des associations Neuvic

Don du Sang

Don du Sang Salle des associations Neuvic mardi 13 janvier 2026.

Don du Sang

Salle des associations Planèze Neuvic Dordogne

Collecte de sang de 15h à 19h à la salle des associations de Planèze

Prenez rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr

Don du sang de Neuvic 06 08 57 65 41
Salle des associations Planèze Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 57 65 41 

English : Don du Sang

Blood drive from 3pm to 7pm at the Salle des Associations in Planèze

Book an appointment on https://dondesang.efs.sante.fr

Neuvic blood donation 06 08 57 65 41

