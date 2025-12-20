Don du Sang Salle des associations Neuvic

Don du Sang

Salle des associations Planèze Neuvic Dordogne

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

2026-01-13

Collecte de sang de 15h à 19h à la salle des associations de Planèze

Prenez rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr

Don du sang de Neuvic 06 08 57 65 41

Salle des associations Planèze Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 57 65 41

English : Don du Sang

Blood drive from 3pm to 7pm at the Salle des Associations in Planèze

Book an appointment on https://dondesang.efs.sante.fr

Neuvic blood donation 06 08 57 65 41

