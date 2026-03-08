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AGENDA · Ohnenheim

Don du sang Ohnenheim

vendredi 2 octobre 2026 · Ohnenheim

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
rue du Moulin
Ville
67390 Ohnenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Ohnenheim

Don du sang

rue du Moulin Ohnenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02 17:00:00
fin : 2026-10-02 20:00:00

Date(s) :
2026-10-02

A l’issue de la collecte de sang, petite collation et boisson pour chaque donneur.   .

rue du Moulin Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 52 76  arnaldo.basso@wanadoo.fr

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English :

L’événement Don du sang Ohnenheim a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Grand Ried

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