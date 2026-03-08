Informations pratiques

Ohnenheim

Don du sang

rue du Moulin Ohnenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 17:00:00

fin : 2026-10-02 20:00:00

Date(s) :

2026-10-02

A l’issue de la collecte de sang, petite collation et boisson pour chaque donneur. .

rue du Moulin Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 52 76 arnaldo.basso@wanadoo.fr

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English :

L’événement Don du sang Ohnenheim a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Grand Ried