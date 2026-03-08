AGENDA · Ohnenheim
Don du sang Ohnenheim
vendredi 2 octobre 2026 · Ohnenheim
Informations pratiques
Ohnenheim
Don du sang
rue du Moulin Ohnenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02 17:00:00
fin : 2026-10-02 20:00:00
Date(s) :
2026-10-02
A l’issue de la collecte de sang, petite collation et boisson pour chaque donneur. .
rue du Moulin Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 52 76 arnaldo.basso@wanadoo.fr
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English :
L’événement Don du sang Ohnenheim a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Grand Ried
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