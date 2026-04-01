Don du sang Salle des fêtes du Pouyalet Pauillac
Don du sang Salle des fêtes du Pouyalet Pauillac jeudi 23 avril 2026.
Pauillac
Don du sang
Salle des fêtes du Pouyalet 2 Route du Plantier Cornu Pauillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 19:00:00
Date(s) :
2026-04-23
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Uniquement sur R.V. .
Salle des fêtes du Pouyalet 2 Route du Plantier Cornu Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Don du sang
L’événement Don du sang Pauillac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Médoc-Vignoble
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