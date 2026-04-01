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Don du sang Salle des fêtes du Pouyalet Pauillac

Don du sang Salle des fêtes du Pouyalet Pauillac jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes du Pouyalet

Adresse : 2 Route du Plantier Cornu

Ville : 33250 Pauillac

Département : Gironde

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Pauillac

Don du sang

Salle des fêtes du Pouyalet 2 Route du Plantier Cornu Pauillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 19:00:00

Date(s) :
2026-04-23

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Salle des fêtes du Pouyalet 2 Route du Plantier Cornu Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Don du sang

L’événement Don du sang Pauillac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Médoc-Vignoble

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