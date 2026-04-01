Don du sang Salle polyvalente Pauillac
Don du sang Salle polyvalente Pauillac mardi 28 avril 2026.
Pauillac
Don du sang
Salle polyvalente 2 Rue du Maquis de Vignes Oudides Pauillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 09:00:00
fin : 2026-04-28 13:00:00
Date(s) :
2026-04-28
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
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Faites un cadeau rare et précieux !
Uniquement sur R.V. .
Salle polyvalente 2 Rue du Maquis de Vignes Oudides Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Don du sang
L’événement Don du sang Pauillac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Médoc-Vignoble
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