Don du sang Salle polyvalente Pauillac

Pauillac

Don du sang

Salle polyvalente 2 Rue du Maquis de Vignes Oudides Pauillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 09:00:00

fin : 2026-04-28 13:00:00

Date(s) :

2026-04-28

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Vous êtes attendus à la salle polyvalente du lycée pour faire un don et sauver des vies !

Faites un cadeau rare et précieux !

Uniquement sur R.V. .

Salle polyvalente 2 Rue du Maquis de Vignes Oudides Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Don du sang

L’événement Don du sang Pauillac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Médoc-Vignoble