Don du Sang Route de Mesquer Piriac-sur-Mer

Don du Sang

Route de Mesquer Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2026-01-22

fin : 2026-04-17

En France, les besoins pour les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour.

Contribuez à sauver des vies en donnant votre sang.

Je donne mon sang, je sauve des vies !

Sur rendez-vous, cliquez ici .

Route de Mesquer Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 85 96 72

