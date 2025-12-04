Don du Sang Route de Mesquer Piriac-sur-Mer
Don du Sang Route de Mesquer Piriac-sur-Mer jeudi 22 janvier 2026.
Don du Sang
Route de Mesquer Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2026-01-22
fin : 2026-04-17
En France, les besoins pour les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour.
Contribuez à sauver des vies en donnant votre sang.
Je donne mon sang, je sauve des vies !
Sur rendez-vous, cliquez ici .
Route de Mesquer Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 85 96 72
L’événement Don du Sang Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-02 par ADT44