Don du sang Salle Kreuzau Plancoët mercredi 1 octobre 2025.
Salle Kreuzau Rue des Buis Plancoët Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-01 14:15:00
fin : 2025-10-01 18:45:00
2025-10-01
Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter. Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation.
Prenez RDV en ligne .
Salle Kreuzau Rue des Buis Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne
