Don du sang Salle Kreuzau Plancoët mercredi 1 octobre 2025.

Salle Kreuzau Rue des Buis Plancoët Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-01 14:15:00

fin : 2025-10-01 18:45:00

Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter. Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation.

Prenez RDV en ligne .

Salle Kreuzau Rue des Buis Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne

