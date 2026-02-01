Don du sang Salle Kreuzau Plancoët
Don du sang Salle Kreuzau Plancoët mardi 24 février 2026.
Salle Kreuzau Rue des Buis Plancoët Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-24 14:15:00
fin : 2026-02-24 18:45:00
2026-02-24
Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter. Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation.
Prenez RDV en ligne
