Don du Sang Pont-de-Salars
Don du Sang Pont-de-Salars jeudi 19 février 2026.
Don du Sang
Place du 29 Juin 1944 Pont-de-Salars Aveyron
Début : Jeudi 2026-02-19
fin : 2026-02-19
2026-02-19
14h à 18h30 Salle des Fêtes. Organisé par l’Établissement Français du Sang.
Place du 29 Juin 1944 Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 800 97 21 00
English :
2pm to 6.30pm Salle des Fêtes. Organized by the Établissement Français du Sang.
L’événement Don du Sang Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-01-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)