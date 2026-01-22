Don du Sang Pont-de-Salars

Don du Sang

Place du 29 Juin 1944 Pont-de-Salars Aveyron

Début : Jeudi 2026-02-19

fin : 2026-02-19

2026-02-19

14h à 18h30 Salle des Fêtes. Organisé par l’Établissement Français du Sang.

Place du 29 Juin 1944 Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 800 97 21 00

English :

2pm to 6.30pm Salle des Fêtes. Organized by the Établissement Français du Sang.

