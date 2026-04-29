Don du sang Quatzenheim
jeudi 26 novembre 2026 · Quatzenheim
Informations pratiques
Quatzenheim
Don du sang
Quatzenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-26 16:30:00
fin : 2026-11-26 20:00:00
Date(s) :
2026-11-26
Collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang Collation offerte à chaque donneur
Collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang (EFS) et suivie d’une collation offerte à chaque donneur et servie par l’Amicale. 0 .
Quatzenheim 67117 Bas-Rhin Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Collection organized by the Etablissement Français du Sang Snack offered to each donor
L’événement Don du sang Quatzenheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
À voir aussi à Quatzenheim (Bas-Rhin)
- Les Fermes de Noël Quatzenheim 12 décembre 2026