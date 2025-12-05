Don du sang salle des fêtes Raucoules

Don du sang

salle des fêtes le bourg Raucoules Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Venez participer au don du sang! Un acte généreux qui sauve des vies. RDV à la salle des fêtes de 9h à 12h et de 15h30 à 19h

salle des fêtes le bourg Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Come and take part in blood donation! A generous act that saves lives. Meet at the village hall from 9am to 12pm and from 3.30pm to 7pm

German :

Nehmen Sie an einer Blutspende teil! Eine großzügige Tat, die Leben rettet. Treffpunkt im Festsaal von 9 bis 12 Uhr und von 15.30 bis 19 Uhr

Italiano :

Vieni a donare il sangue! Un atto di generosità che salva la vita. Punto d’incontro presso il municipio dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00

Espanol :

¡Venga a donar sangre! Un acto generoso que salva vidas. Punto de encuentro en el ayuntamiento de 9.00 a 12.00 y de 15.30 a 19.00

L’événement Don du sang Raucoules a été mis à jour le 2025-01-09 par Haut Pays du Velay Tourisme