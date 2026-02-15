Don du sang Rignac
Don du sang Rignac jeudi 26 février 2026.
Don du sang
Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
De 14h à 18h30 à l’espace André Jarlan.
Privilégiez la prise de rendez-vous sur: dondesang.efs.sante.fr .
Rignac 12390 Aveyron Occitanie
English :
From 2pm to 6:30pm at Espace André Jarlan.
L’événement Don du sang Rignac a été mis à jour le 2026-02-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)