Don du sang

Rignac Aveyron

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

2026-02-26

De 14h à 18h30 à l’espace André Jarlan.

Privilégiez la prise de rendez-vous sur: dondesang.efs.sante.fr .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie

English :

From 2pm to 6:30pm at Espace André Jarlan.

L’événement Don du sang Rignac a été mis à jour le 2026-02-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)