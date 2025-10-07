Don du sang Salle de l’APAR Roquefort

Don du sang Salle de l’APAR Roquefort mardi 7 octobre 2025.

Don du sang

Salle de l’APAR 25 Place des Cagots Roquefort Landes

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

2025-10-07

INFORMATIONS UTILES

Prendre rdv sur le site internet du Don du Sang ou bien via l’application DON DE SANG.

CONDITIONS AU DON

– Être majeur et en bonne santé

– Ne pas venir à jeun

– Faire + de 50kg

– Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisé)

Merci pour votre précieux soutien au DON de SANG .

Salle de l’APAR 25 Place des Cagots Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Don du sang

USEFUL INFORMATION

Book an appointment on the Don du Sang website or via the DON DE SANG application.

CONDITIONS FOR DONATION

– Be of legal age and in good health

– Do not fast

– Must weigh more than 50kg

– Show proof of identity (paper or scanned)

German : Don du sang

NÜTZLICHE INFORMATIONEN

Vereinbaren Sie einen Termin auf der Website des Blutspendedienstes oder über die App DON DE SANG.

BEDINGUNGEN FÜR DIE SPENDE

– Volljährig und bei guter Gesundheit sein

– Nicht nüchtern kommen

– Über 50 kg wiegen

– Einen Ausweis vorlegen (in Papierform oder in digitalisierter Form)

Italiano :

INFORMAZIONI UTILI

Fissare un appuntamento sul sito web di Don du Sang o tramite l’applicazione DON DE SANG.

CONDIZIONI PER LA DONAZIONE

– Essere maggiorenni e in buona salute

– Non venire a stomaco vuoto

– Essere di peso superiore a 50 kg

– Mostrare un documento d’identità (cartaceo o scannerizzato)

Espanol : Don du sang

INFORMACIÓN ÚTIL

Concierte una cita en la página web de Don du Sang o a través de la aplicación DON DE SANG.

CONDICIONES PARA DONAR

– Ser mayor de edad y gozar de buena salud

– No acudir con el estómago vacío

– Pesar más de 50 kg

– Presentar un documento de identidad (en papel o escaneado)

L’événement Don du sang Roquefort a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Landes d’Armagnac