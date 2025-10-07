Don du sang Salle de l’APAR Roquefort
Don du sang Salle de l’APAR Roquefort mardi 7 octobre 2025.
Don du sang
Salle de l’APAR 25 Place des Cagots Roquefort Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07
fin : 2025-10-07
Date(s) :
2025-10-07
INFORMATIONS UTILES
Prendre rdv sur le site internet du Don du Sang ou bien via l’application DON DE SANG.
CONDITIONS AU DON
– Être majeur et en bonne santé
– Ne pas venir à jeun
– Faire + de 50kg
– Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisé)
INFORMATIONS UTILES
Prendre rdv sur le site internet du Don du Sang ou bien via l’application DON DE SANG.
CONDITIONS AU DON
– Être majeur et en bonne santé
– Ne pas venir à jeun
– Faire + de 50kg
– Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisé)
Merci pour votre précieux soutien au DON de SANG .
Salle de l’APAR 25 Place des Cagots Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Don du sang
USEFUL INFORMATION
Book an appointment on the Don du Sang website or via the DON DE SANG application.
CONDITIONS FOR DONATION
– Be of legal age and in good health
– Do not fast
– Must weigh more than 50kg
– Show proof of identity (paper or scanned)
German : Don du sang
NÜTZLICHE INFORMATIONEN
Vereinbaren Sie einen Termin auf der Website des Blutspendedienstes oder über die App DON DE SANG.
BEDINGUNGEN FÜR DIE SPENDE
– Volljährig und bei guter Gesundheit sein
– Nicht nüchtern kommen
– Über 50 kg wiegen
– Einen Ausweis vorlegen (in Papierform oder in digitalisierter Form)
Italiano :
INFORMAZIONI UTILI
Fissare un appuntamento sul sito web di Don du Sang o tramite l’applicazione DON DE SANG.
CONDIZIONI PER LA DONAZIONE
– Essere maggiorenni e in buona salute
– Non venire a stomaco vuoto
– Essere di peso superiore a 50 kg
– Mostrare un documento d’identità (cartaceo o scannerizzato)
Espanol : Don du sang
INFORMACIÓN ÚTIL
Concierte una cita en la página web de Don du Sang o a través de la aplicación DON DE SANG.
CONDICIONES PARA DONAR
– Ser mayor de edad y gozar de buena salud
– No acudir con el estómago vacío
– Pesar más de 50 kg
– Presentar un documento de identidad (en papel o escaneado)
L’événement Don du sang Roquefort a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Landes d’Armagnac