Don du sang Salle des fêtes Saint-Astier

Don du sang Salle des fêtes Saint-Astier vendredi 11 juillet 2025.

Don du sang

Salle des fêtes 2 rue Emmanuel Dupuy Saint-Astier Dordogne

Début : 2025-07-11 15:00:00

fin : 2025-07-11 19:00:00

2025-07-11

Collecte de sang de 15h à 19h à la salle des fêtes.

Afin d’éviter une attente trop longue, il est fortement conseillé de prendre rendez-vous sur le site RESADON.

Amicale de Saint-Astier 05 53 08 64 88- mon rdv-dondesang.efs.sante.fr

Salle des fêtes 2 rue Emmanuel Dupuy Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 64 88

English : Don du sang

Blood collection from 3:00 to 7:00 p.m. at the village hall.

German : Don du sang

Blutspendeaktion von 15:00 bis 19:00 Uhr in der Festhalle.

Italiano :

Raccolta di sangue dalle 15.00 alle 19.00 presso la Salle des Fêtes.

Per evitare lunghe attese, si consiglia vivamente di fissare un appuntamento sul sito web di RESADON.

Amicale de Saint-Astier 05 53 08 64 88- mon rdv-dondesang.efs.sante.fr

Espanol : Don du sang

Colecta de sangre de 15:00 a 19:00 horas en la sala del pueblo.

