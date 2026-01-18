Don du sang Salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde

Don du sang

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Capraise-de-Lalinde

2026-02-05

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Le don de sang est un geste généreux qui relie entre eux une multitude d’acteurs donneurs de sang, associations, bénévoles engagés pour le don, patients et leurs proches, soignants, établissements de santé, élus, pouvoirs publics, collaborateurs de l’EFS, etc.

Conditions Avoir entre 18 et 70 ans révolus, peser + de 50 kg. Se munir d’une pièce d’identité.

Collation offerte par la Lions Club Bastide. .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 52 40 secretariat.perigueux@efs.sante.fr

