Don du Sang Complexe Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne

Don du Sang

Complexe Colette Besson 2 rue du Docteur Maudet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2025-10-16 08:30:00

fin : 2025-10-16 12:30:00

2025-10-16

Don du Sang, sur rendez-vous.

English :

Blood donation, by appointment.

German :

Blutspende, nach Vereinbarung.

Italiano :

Donazione di sangue, su appuntamento.

Espanol :

Donación de sangre, con cita previa.

L’événement Don du Sang Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-09-17 par Royan Atlantique