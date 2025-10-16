Don du Sang Complexe Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne
Don du Sang Complexe Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne jeudi 16 octobre 2025.
Complexe Colette Besson 2 rue du Docteur Maudet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2025-10-16 08:30:00
fin : 2025-10-16 12:30:00
2025-10-16
Don du Sang, sur rendez-vous.
English :
Blood donation, by appointment.
German :
Blutspende, nach Vereinbarung.
Italiano :
Donazione di sangue, su appuntamento.
Espanol :
Donación de sangre, con cita previa.
L’événement Don du Sang Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-09-17 par Royan Atlantique