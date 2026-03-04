Don du sang

Salle polyvalente Saint-Gérand-le-Puy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 16:00:00

fin : 2026-04-17 19:00:00

Date(s) :

2026-04-17

organisé par les donneurs de sang bénévoles

.

Salle polyvalente Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 86 10

English :

organized by volunteer blood donors

L’événement Don du sang Saint-Gérand-le-Puy a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire