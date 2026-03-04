Don du sang Saint-Gérand-le-Puy
Don du sang Saint-Gérand-le-Puy vendredi 17 avril 2026.
Don du sang
Salle polyvalente Saint-Gérand-le-Puy Allier
Début : 2026-04-17 16:00:00
fin : 2026-04-17 19:00:00
2026-04-17
organisé par les donneurs de sang bénévoles
Salle polyvalente Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 86 10
English :
organized by volunteer blood donors
