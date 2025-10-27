Don du sang Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

Don du sang Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés lundi 27 octobre 2025.

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Début : 2025-10-27 15:00:00

fin : 2025-10-27 19:00:00

2025-10-27

Organisé par les donneurs de sang bénévoles.

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 86 10

English :

Organized by volunteer blood donors.

German :

Organisiert von den freiwilligen Blutspendern.

Italiano :

Organizzato da donatori di sangue volontari.

Espanol :

Organizado por donantes de sangre voluntarios.

L’événement Don du sang Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2025-09-18 par Vichy Destinations