Don du sang Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés lundi 27 octobre 2025.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Début : 2025-10-27 15:00:00
fin : 2025-10-27 19:00:00
2025-10-27
Organisé par les donneurs de sang bénévoles.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 86 10
English :
Organized by volunteer blood donors.
German :
Organisiert von den freiwilligen Blutspendern.
Italiano :
Organizzato da donatori di sangue volontari.
Espanol :
Organizado por donantes de sangre voluntarios.
L’événement Don du sang Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2025-09-18 par Vichy Destinations