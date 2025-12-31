Don du Sang Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

Don du Sang

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Début : 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-02-19 19:00:00

2026-02-19

Don du sang organisée par les Donneurs de Sang Bénévoles

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Blood donation organized by the Donneurs de Sang Bénévoles (voluntary blood donors)

L'événement Don du Sang Saint-Germain-des-Fossés