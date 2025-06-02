Don du sang

La sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15 16:00:00

fin : 2025-12-15 19:00:00

Date(s) :

2025-12-15

Don du sang à la Sittelle à Saint-Laurent, de 16h à 19h.

Une collation vous sera servie après le don.

Possibilité de prendre rdv en ligne (conseillé) sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr .

La sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Don du sang

German : Don du sang

Italiano :

Espanol :

L’événement Don du sang Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-06-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX