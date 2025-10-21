Don du sang Rue de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef

Don du sang Rue de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef mardi 21 octobre 2025.

Don du sang

Rue de la Viauderie Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 16:00:00

fin : 2025-10-21 19:30:00

Date(s) :

2025-10-21

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! En donnant votre sang, vous participez à une action solidaire qui contribue à sauver des vies.

3 bonnes raisons de donner son sang

c’est un geste simple et rapide le don du sang ne dure qu’une vingtaine de minutes,

c’est un acte bénéfique pour la santé donner son sang permet de contrôler son état de santé et de réduire les risques de développer des maladies cardio-vasculaires,

c’est un geste citoyen donner son sang est un acte de solidarité qui contribue à améliorer la santé publique.

Et si vous veniez avec votre gourde ?

N’hésitez plus et prenez rendez-vous dès maintenant sur le site de l’ EFS pour la prochaine collecte.

Découvrez ici tous les évènements programmés à Saint-Michel Chef-Chef. .

Rue de la Viauderie Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 20 27 adsb-stmichel@orange.fr

English :

Share your power, give blood! By donating blood, you’re taking part in a life-saving act of solidarity.

German :

Teilen Sie Ihre Kraft, spenden Sie Ihr Blut! Mit Ihrer Blutspende beteiligen Sie sich an einer solidarischen Aktion, die dazu beiträgt, Leben zu retten.

Italiano :

Condividi il tuo potere, dona il sangue! Donando il sangue, contribuite a salvare vite umane.

Espanol :

Comparte tu poder, ¡dona sangre! Donando sangre ayudas a salvar vidas.

L’événement Don du sang Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2025-10-10 par I_OT Pornic