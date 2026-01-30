Don du sang Saint-Paulien

Don du sang

salle polyvalente du Chomeil Saint-Paulien Haute-Loire

Début : 2026-04-09 15:30:00

fin : 2026-04-09 18:30:00

2026-04-09

En 1 heure vous pouvez sauver 3 vies!

Afin de limiter votre attente et nous permettre de mieux lisser les flux de donneurs, nous vous demandons de privilégier les rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang.

English :

In 1 hour you can save 3 lives!

In order to limit your wait and allow us to better smooth the flow of donors, we ask you to give preference to appointments on dondesang.efs.sante.fr or on the Blood Donation app.

