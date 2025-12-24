DON DU SANG, Saint-Père-en-Retz

DON DU SANG

2026-03-05 16:00:00

2026-03-05 19:30:00

2026-03-05

En Loire-Atlantique et Vendée il faut 300 donneurs par jour pour répondre à tous les malades. Cela nécessite un travail quotidien de recherche de donneurs de la part des établissements de transfusion et des associations de donneurs de sang bénévoles.

En donnant un peu de votre sang, vous pouvez sauver une vie. Pour les malades, les opérés Merci. Le don du sang est sans conséquence pour la santé. N’hésitez pas !… Soyez généreux !…

Limite d’âge 18 à 71 ans.

Inscrivez-vous en ligne et réservez votre créneau horaire sur https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte .

Salle de la Bergerie Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 82 97

