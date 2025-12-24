DON DU SANG, Salle Étoile de Jade Saint-Père-en-Retz

DON DU SANG

En Loire-Atlantique et Vendée il faut 300 donneurs par jour pour répondre à tous les malades. Cela nécessite un travail quotidien de recherche de donneurs de la part des établissements de transfusion et des associations de donneurs de sang bénévoles.

En donnant un peu de votre sang, vous pouvez sauver une vie. Pour les malades, les opérés Merci. Le don du sang est sans conséquence pour la santé. N’hésitez pas !… Soyez généreux !…

Limite d’âge 18 à 71 ans. Il faut peser plus de 50kg.

Tous les groupes sanguins sont les bienvenus. Après avoir répondu à un questionnaire, vous pourrez donner votre sang si toutes les conditions sont favorables. Une heure pour sauver 3 vies!!

Inscrivez-vous en ligne et réservez votre créneau horaire sur https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte .

Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Père-en-Retz 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire assosang.brevinois@gmail.com

