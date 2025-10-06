Don du sang Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule

Don du sang

Salle Bernard Coulon 31 Rue de Champ Feuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule

2025-11-10 15:30:00

2025-11-10 19:00:00

2025-11-10 2025-12-03

Un geste simple et précieux peut sauver des vies. Rejoignez-nous pour cette collecte de sang et participez à la solidarité vitale. Se munir d’une pièce d’identité.

Ne pas venir à jeun.

Salle Bernard Coulon 31 Rue de Champ Feuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500

English :

A simple and precious gesture can save lives. Join us for this blood drive and take part in vital solidarity. Please bring proof of identity.

Do not come on an empty stomach.

German :

Eine einfache und wertvolle Geste kann Leben retten. Begleiten Sie uns bei dieser Blutspendeaktion und leisten Sie einen Beitrag zur lebensrettenden Solidarität. Bringen Sie einen Ausweis mit.

Nicht nüchtern kommen.

Italiano :

Un gesto semplice e prezioso può salvare delle vite. Unitevi a noi per questa raccolta di sangue e partecipate alla solidarietà vitale. Si prega di portare un documento di identità.

Non venire a stomaco vuoto.

Espanol :

Un gesto sencillo y precioso puede salvar vidas. Únase a nosotros en esta campaña de donación de sangre y participe en una solidaridad vital. Por favor, traiga un documento de identidad.

No venga con el estómago vacío.

