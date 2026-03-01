Don du sang Espace Jean Chalavon salle polyvalente Sainte-Sigolène

Don du sang

Espace Jean Chalavon salle polyvalente 10 Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 15:00:00

fin : 2026-11-05 19:00:00

Date(s) :

2026-03-26 2026-06-04 2026-08-13 2026-11-05

Toute au long de l’année, l’équipe du Don du Sang a plus que jamais besoin de vous. Les besoins en sang restent toujours importants. Chaque don compte.

De 18 à 70 ans.

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Espace Jean Chalavon salle polyvalente 10 Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 14 13 31

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English :

Throughout the year, the Don du Sang team needs you more than ever. The need for blood remains high. Every donation counts.

From 18 to 70 years old.

L’événement Don du sang Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron