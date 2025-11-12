Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

DON DU SANG Salies-du-Salat mercredi 12 novembre 2025.

SALLE SOCIOCULTURELLE Salies-du-Salat Haute-Garonne

Début : 2025-11-12 14:30:00
fin : 2025-11-12 18:30:00

2025-11-12

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
SALLE SOCIOCULTURELLE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie  

English :

Share your power, give your blood!

German :

Teilen Sie Ihre Macht, spenden Sie Ihr Blut!

Italiano :

Condividi il tuo potere, dona il tuo sangue!

Espanol :

¡Comparte tu poder, da tu sangre!

L’événement DON DU SANG Salies-du-Salat a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE