DON DU SANG Salies-du-Salat
Début : 2025-11-12 14:30:00
fin : 2025-11-12 18:30:00
2025-11-12
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
English :
Share your power, give your blood!
German :
Teilen Sie Ihre Macht, spenden Sie Ihr Blut!
Italiano :
Condividi il tuo potere, dona il tuo sangue!
Espanol :
¡Comparte tu poder, da tu sangre!
L’événement DON DU SANG Salies-du-Salat a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE