Don du sang Salle des Fêtes Decize Decize

Don du sang Jeudi 4 décembre, 14h30 Salle des Fêtes Decize Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-04T14:30:00 – 2025-12-04T18:30:00

Fin : 2025-12-04T14:30:00 – 2025-12-04T18:30:00

Sans engagement, libre, ponctuel, le don de sang change la vie d’un million de personnes en France chaque année : une femme qui accouche, une personne victime d’un accident, un malade atteint de cancer. Chacun de vos dons compte, donnez maintenant.

https://dondesang.efs.sante.fr/don-de-sang

Salle des Fêtes Decize théodore gérard decize Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://dondesang.efs.sante.fr/don-de-sang »}] [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/don-de-sang »}]

don du sang don sang

EFS