Don du sang, Salle du Centre, Wattrelos

Don du sang Lundi 16 février, 10h30, 15h00 Salle du Centre Nord
Collecte de sang le lundi 16 février de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h à la salle des fêtes du Centre, 51 rue Jean Jaurès.
Pour vous accueillir en toute sécurité, vous êtes invité à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien suivant : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/147908/sang/17-11-2025.
Pour connaître tous les lieux pour donner, cliquer sur : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte.
Prenez rendez-vous !