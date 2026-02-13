Don du sang, Salle du Centre, Wattrelos

Don du sang Lundi 16 février, 10h30, 15h00 Salle du Centre Nord

Début : 2026-02-16T10:30:00+01:00 – 2026-02-16T13:00:00+01:00

Fin : 2026-02-16T15:00:00+01:00 – 2026-02-16T19:00:00+01:00

Collecte de sang le lundi 16 février de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h à la salle des fêtes du Centre, 51 rue Jean Jaurès.

Pour vous accueillir en toute sécurité, vous êtes invité à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien suivant : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/147908/sang/17-11-2025.

Pour connaître tous les lieux pour donner, cliquer sur : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte.

Salle du Centre 51 Rue Jean Jaurès, Wattrelos

Prenez rendez-vous !